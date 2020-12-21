Irak ordusu: Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye 8 füze atıldı

AP'nin Irak ordusundan yetkililere dayandırdığı haberine göre, dün Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin de bulunduğu Yeşil Bölge'ye 8 füze atıldı.

Irak ordusundan yapılan açıklamada "yasadışı bir grup" tarafından Yeşil Bölge'ye Pazar akşamı 8 füzeyle düzenlenen saldırıda bir Iraklı güvenlik personelinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada saldırı nedeniyle bir yerleşim biriminde ve bazı araçlarda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ise saldırı sırasında C-RAM savunma sisteminin aktive edildiğini açıkladı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada elçilik yerleşkesinde "hafif hasar" meydana geldiği belirtildi.

ABD Büyükelçiliği, Iraklı siyasetçilere ve hükümet üyelerine bu tür saldırıları önleme ve sorumluları cezalandırma çağrısını yaptı.

ABD'nin 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i Bağdat Havalimanı'nda bir suikastla öldürmesinin ardından Bağdat Büyükelçiliğine yönelik füze saldırıları artmıştı.

Suikastın yıldönümü yaklaşırken misilleme endişesi yaşayan ABD, Bağdat Büyükelçiliği'ndeki personel sayısını bu ayın başında azalttı.

Süleymani suikastının ardından Irak parlamentosu ülkedeki tüm yabancı askerlerin çekilmesi yönünde bağlayıcı olmayan bir karar almıştı.

ABD Eylül ayında Irak hükümetine ülkedeki ABD varlıklarının ve çıkarlarının korunmasını sağlamazsa Bağdat Büyükelçiliği'ni kapatacağı tehdidinde bulunmuştu.