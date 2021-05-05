Irak nota vermişti: Akar'dan 'ziyaret' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak topraklarına ülkenin yetkililerinin onayı alınmaksızın yaptığı ziyaret nedeniyle Bağdat'ın nota vermesinin ardından yaptığı açıklamada "Irak'ın arazi şartları itibarıyla orada yuvalanan teröristler nedeniyle Irak'ın kuzeyinde olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım" dedi.

Dün Gölcük Donanma Komutanlığı'nda katıldığı iftarda konuşan Akar, "Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere, tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tek amacımız terörle, teröristle mücadele. Irak'ın arazi şartları itibarıyla orada yuvalanan teröristler nedeniyle Irak'ın kuzeyinde olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım" dedi.

Protesto notası verilmişti

Irak Dışişleri Bakanlığı önceki gün Türkiye'nin Bağdat Maslahatgüzarı Güçlü Kalafat'ı bakanlığa çağırarak ve Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ülke topraklarına "koordinasyon olmaksızın" geçişinden dolayı protesto notası vermişti.

Yapılan açıklamada "Irak hükümeti koordinasyon olmadan ve önceden yetkililerin onayı alınmadan Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak topraklarında bulunmasını ve bölgede yasadışı biçimde bulunan Türk güçleriyle buluşmasını güçlü biçimde kınadığını ifade eder" denilmişti.

Akar geçen Pazar günü beraberindeki askeri yetkililerle Şırnak'tan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki Haftanin'de TSK güçlerinin üstlendiği Biliç Tepesi'ne geçmişti.