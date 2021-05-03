Irak Komünist Partisi'nden Türkiye'nin kalıcı üs planına sessiz kalınmasına tepki

Irak Komünist Partisi, Türkiye'nin Irak'ta kalıcı üs kurması niyetine ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın hükümetin "sınırda durumu kontrol etmek" amacıyla Dohuk vilayetinin Metina bölgesinde kalıcı üs kurma niyeti olduğunu belirttiğinin hatırlatıldığı açıklamada, Türkiye'nin Irak içindeki askeri operasyonlarının kalıcı hale geleceğine işaret edildi.

Bakanlığın ifadelerine Irak hükümetinin sessiz kalmasına tepki gösterilen açıklamada, Türkiye'nin tek taraflı olarak böyle bir karar almasının Irak'In toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Irak hükümetinin Türkiye'nin Irak'ın egemenliğini ve ülkeler arası ilişkilerin basit kurallarını ihlal edebilecek hamlelerine karşı açık bir pozisyon ilan etmesi ve buna ilişkin somut tedbirler alması gerektiği kaydedildi

Açıklamada, söz konusu meseleye dönük sessizliğin bozulması için tüm siyasi güçlere çağrı yapıldı.



