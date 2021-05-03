Irak, Hulusi Akar'ın ziyareti nedeniyle Türkiye'ye nota verdi

Irak Dışişleri Bakanlığı bugün Türkiye'nin Bağdat Maslahatgüzarı Güçlü Kalafat'ı bakanlığa çağırdığını ve Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ülke topraklarına "koordinasyon olmaksızın" geçişinden dolayı protesto notası verdiğini duyurdu.

Irak Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Nizar El-Kadirallah yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Irak hükümeti koordinasyon olmadan ve önceden yetkililerin onayı alınmadan Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak topraklarında bulunmasını ve bölgede yasadışı biçimde bulunan Türk güçleriyle buluşmasını güçlü biçimde kınadığını ifade eder."

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Irak'ın kuzeyinde bir askeri üs kurulacağına dair açıklamaları da kınandı. Açıklamada "Irak hükümeti Irak'ın egemenliğinin Türk güçleri tarafından devam eden ihlalini kategorik olarak reddetmektedir" denildi.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile dün Şırnak'tan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki Haftanin'de TSK güçlerinin üstlendiği Biliç Tepesi'ne geçmişti.