Irak Haşdi Şabi liderinden Rusya'ya resmi ziyaret

Dün Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı General Aleksandr Fomin, Irak Halk Seferberlik Güçleri'nin (Haşdi Şabi) yöneticisi Falih Feyyad ile görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden duyurulan görüşmede taraflar Orta Doğu'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundular ve ikili askeri ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi gündemini tartıştılar.

Görüşmenin "dostane bir atmosferde gerçekleştirildiğini" aktaran Rusya Savunma Bakanlığı "savunma, güvenlik ve terörizmle mücadele alanlarında Rusya-Irak işbirliğinin daha da geliştirilmesi için hazır olduklarını" belirtti.

Haşdi Şabi ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmeden 'Rusya-Irak işbirliğinin daha da geliştirilmesi' kararı çıktı. Fotoğraf: Rusya Savunma Bakanlığı

Falih Feyyad önceki gün de Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Petruşev ve Rusya Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov’la görüşmüştü.