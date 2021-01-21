Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Bağdat saldırısına ilişkin açıklama

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, bugün Bağdat'ta düzenlenen intihar saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Salih, söz konusu saldırıları, "ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan hain bir saldırı" olarak niteledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salih, "Bağdat'ta yaşayan yurttaşlara karşı bu dönemde gerçekleştirilen iki terörist patlama, karanlık grupların halkımızın barışçıl bir gelecek için gösterdikleri mücadele ve arzuyu hedef alma girişiminde olduklarını doğruluyor. Ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışan bu hain girişimlere karşı kararlılıkla duruyoruz" dedi.

Bugün Bağdat'ta gerçekleşen patlama sonucunda en az 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırıyı henüz bir grup üstlenmedi olmadı.