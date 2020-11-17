Irak Başbakanı: Yakında ABD askerleri safında çekilmeler olacak

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında ABD'deki başkanlık seçimleri ve Irak'taki Amerikan askerlerinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kazımi, "Irak, ABD'yi kimin yönettiğine bakmaz. Biz, ABD ile anlaşmamızı yürütmek için oradaki devlet müessesesiyle çalışırız. Yakında Irak'ta kalan askeri üslerden ABD askerleri safında çekilmeler olacak." dedi.

Kazımi, çekilecek ABD askerlerinin sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Bağdat ile Erbil arasında borçlanma yasası nedeniyle gerilen ilişkilere de değinen Kazımi, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), (Bağdat'taki) daha önceki hükümetlere ve mevcut hükümete karşı izlediği ve başarılı olmayan bazı politikalarını gözden geçirmeli ve değiştirmeli" dedi.