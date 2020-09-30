Irak Başbakanı Kazımi: Yabancı misyon ve diplomatik binaları koruyacağız

ABD Irak’ta askeri güçlerini ve büyükelçiliğini hedef alan saldırılar sonrasında Irak hükümetine yönelik baskıyı artıyor. ABD’nin son olarak Irak hükümetine gerekli önlemlerin alınmaması durumunda Bağdat’taki büyükelçiliğini kapatacağını ilettiği basına yansımıştı.

Reuters’ın haberine göre Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ülkedeki 25 büyükelçi ve maslahatgüzarla yaptığı toplantıda hükümetinin yabancı misyonlar ve diplomatik temsilcilikleri koruyacağı sözünü verdi.

Toplantının ardından Kazımi’nin makamından yapılan açıklamada “Irak hukukun üstünlüğünü, silah sahibi olmadaki devlet tekelini uygulama, yabancı misyon ve diplomatik binaları koruma konusunda isteklidir” denildi.

Açıklamada ülkedeki yabancı misyonlara yönelik saldırıları yapanların amacının “Irak’ı istikrarsızlaştırmak, onun bölgesel ve uluslararası ilişkilerini sabote etmek” olduğu kaydedildi.

Kazımi açıklamasında “Bu saldırılar yalnızca yabancı misyonları hedef almıyor aynı zamanda çocuklar dahil masum yurttaşlara zarar veriyor” ifadelerine yer verdi.

Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği’ne ve ABD liderliğindeki koalisyona teçhizat taşıyan konvoylara yönelik saldırılarda son haftalarda artış yaşanmıştı. Pazartesi günü ABD askerlerinin konuşlandığı Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir eve isabet eden füze saldırısında 3’ü çocuk 5 sivil yaşamını yitirdi. ABD sözkonusu saldırılarla ilgili "İran destekli" grupları suçluyor.

Toplantı sonrasında aralarında ABD Büyükelçisinin de yer aldığı 25 diplomat ortak bir açıklama yaparak Irak hükümetinin endişelerine kulak vermesinden memnun olduklarını bildirdi.