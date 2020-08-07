Irak Başbakanı Kazımi, Bağdat’ta oturma eylemindeki protestocularla buluştu

Irak'ın başkenti Bağdat’ta hükümet karşıtı protestocuların oturma eylemi halen sürüyor.

Dün oturma eyleminin yapıldığı yerde bir grup protestocu gençle bir araya gelen Başbakan Mustafa Kazımi eylemcilerin taleplerinin meşru ve Anayasayla uyumlu olduğunu belirterek bu taleplerin karşılanmasının hükümetin gündeminde yer aldığını açıkladı.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Kazımi protestoculara “yıllar boyunca karar vericilerin yanlış yönetimi ve uzun vadeli planları olmaması nedeniyle hükümetin birikmiş sorunlarla karşı karşıya olduğunu” söyledi.

Irak’ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğine kariı başlayan protestolarda çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.

Protestoların ardından eski Başbakan Adil Abdülmehdi istifa etmiş, Kazımi Mayıs ayında varılan siyasi konsensüs ile başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Haziran ayında erken seçim

Kazımi geçen hafta protestocuların taleplerinden biri olan erken seçim için bir adım atarak parlamentoya Irak genel seçimlerinin planlandığı gibi Mayıs 2022’de değil, Haziran’da 2021’de yapılması önerisini sundu.

Öneri parlamentoda oylanacak ancak erken seçimde ülkenin geçen yıl kabul ettiği yeni seçim yasasının uygulanıp uygulanmayacağı henüz belirsiz.

Yeni yasaya göre Irak’ın 18 vilayetinin her biri, 100 bin nüfusun bir milletvekili çıkarabileceği şekilde belirli sayıda seçim bölgesine bölünecek.

Yasayla siyasi partilerin birleşmiş listeler üzerinden seçime girerek vilayetteki milletvekillerinin tamamını çıkarmasının önüne geçmesi amaçlanıyor.