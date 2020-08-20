Irak Başbakanı Beyaz Saray’da: Türkiye'den gelen saldırılar kabul edilemez

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşme öncesinde Kazımi ve Trump gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump: Bir noktada Irak'tan tamamen çıkacağız

Kazımi ile petrol ve askeri ilişkiler dahil birçok konuyu ele alacaklarını belirten Trump, Irak ile “çok iyi ilişkileri” olduğunu söyledi.

“Bir noktada” Irak'tan tamamen çıkmış olacaklarını belirten Trump “Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz ve ABD'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Irak ile petrol anlaşmaları da yapıldığını kaydeden Trump, bölgeden çekildiklerinde “Irak'ın kendini savunabilecek güçte olmasını umduklarını” söyledi.

Kazımi: Türkiye'den gelen saldırılar kabul edilmez

Kazımi ise konuşmasında Türkiye ile ilişkilerine değinerek, "Türkiye'den gelen saldırılar kabul edilemez. Öte yandan Irak anayasası, ülkemizin, herhangi bir komşumuza yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermiyor. Türkiye ile durumları iyileştirmek için diyaloğa giriyoruz ve bu sorunları çözmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Bunun üzerine Trump, ABD-Türkiye ilişkileri hakkında, "ABD'nin, özellikle de benim Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Erdoğan ile konuşacağız. Türkiye ve Erdoğan ile ilişkilerimiz çok çok iyi" diye konuştu.

Sputnik’te yer alan habere göre Trump, bir gazetecinin, "Irak'ta Kürtlerin rolünü nasıl görüyorsunuz? Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkiler için önemleri nedir?" şeklindeki bir soruya ise YPG'yi işaret ederek, "Kürtler bizim IŞİD'i yenmemize yardım etti. Onlar ile çok iyi ilişkilerimiz var, onlara çok iyi davrandık" yanıtını verdi.

Suriye'den büyük oranda çıktıklarını ve sadece petrolü korumak için küçük bir kısım asker bıraktıklarını söyleyen Trump, "Kürtler ile petrol üzerine bir çeşit anlaşma geliştireceğiz" dedi.

