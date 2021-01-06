Irak Başbakanı: ABD askerlerinin yarısı önümüzdeki günlerde çekilecek

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Irak'taki ABD askerlerinin yarısından fazlasının önümüzdeki günlerde çekilmiş olacağını açıkladı.

Irak Ordusu'nun 100. kuruluşu dolayısıyla yaptığı konuşmada Kazımi, Irak'ın ABD ile stratejik diyalog inisiyatifinin bir sonucu olarak geçen aylarda bir grup ABD askerinin çekildiğini söyledi. Kazımi "Bu askerlerin yarısından fazlası önümüzdeki günlerde çekilmiş olacak" dedi.

Kazımi Irak'ta kalacak ABD askeri sayısını "yüzlerce" diye ifade etti ve bu askerlerin "eğitim, teknik destek ve teçhizat" için kalacaklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı Irak'taki ABD askerlerinden 2 bin 500'ünün 15 Ocak 2021 itibarıyla çekileceğini açıklamıştı.

ABD'nin geçen yıl Bağdat'ta İranlı general Kasım Süleymani ile Irak ordusunun bir bileşeni olan Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis'i hava saldırısıyla öldürmesinin ardından Irak Parlamentosu ülkedeki tüm yabancı askerlerin çekilmesi kararı almıştı. Suikastın yıldönümünde Bağdat'ta düzenlenen anma töreninde hükümete parlamentonun kararını uygulama çağrıları yapılmıştı.