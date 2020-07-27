İpsala Gümrük Kapısı’nda rüşvet iddiaları: Gümrük Müdürü tutuklandı

Edirne’deki İpsala Gümrük Kapısı’nda görevli memurlara yönelik Edirne Cumhuriyet Savcısı Selim Cüre’nin talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında geçen cuma yapılan operasyonla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Gümrük Müdürü Mustafa Kemal Mısırlıoğlu’nun tutuklandığı operasyon kapsamında ifade veren memurlar, TIR şoförlerinden topladıkları rüşvet paralarını 15 günde bir düzenli olarak gümrük müdürüne verdiklerini söyledi. Mısırlıoğlu, ise rüşvet almadığını, bazı memurların kendisine kumpas kurduğunu öne sürdü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, şüpheli sıfatı ile ifadesi alınan Gümrük Muayene Memuru Emre G., kapıda rüşvet sisteminin kurulduğunu belirterek, "Müdür Mustafa Kemal Mısırlıoğlu’nun bizden para talebi olduğunu öğrendim. Müdürün 15 gün aralıklarla vardiya başı 600 Euro para talebi oldu. Bu parayı muayene memuru Ahmet Ç. aracılığı ile Mısırlıoğlu’na vermemiz söylendi" dedi. Emre G. ifadesinin devamında ise şunları kaydetti: "Müdür Mısırlıoğlu TIR çıkış peronunda ikişer şer kişilik üç vardiya halinde 6 gümrük tescil memuru seçti. Mısırlıoğlu’nun, benim de aralarında bulunduğumu 6 memurdan her 15 günde bir her bir vardiyadan 600 Euro talep ettiğini ve bu paranın Ahmet Ç. aracılığı ile kendisine verildiğini öğrendim."

Şüpheli sıfatı ile ifadesi alınan memur Nedim Y. ise ifadesinde “Ben ve Emre, Mustafa Kemal Mısırlıoğlu’na verilmek ve ayda toplam 600 Euro olmak üzere gelen TIR’lardan para topluyorduk. Belirli TIR’lardan para talep ediyorduk. Bu tırlar genellikle yabancı plakalı TIR’lardı Böyle bir oluşum içindeydim" dedi.

'Bazı memurlar bana kumpas kurdu'

İpsala Gümrük Kapısı Müdürü Mustafa Kemal Mısırlıoğlu ise, düzenli rüşvet topladığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. 35 yıldır gümrüklerde görev yaptığını, İpsala’ya ise geçen Ekim ayında müdür olarak atandığını kaydeden Mısırlıoğlu, bazı memurların kendisine kumpas kurduğunu öne sürdü. Mısırlıoğlu ifadesinde, kendisi adına rüşvet topladıklarını söyleyen Emre G. ve Nedim Y.’nin, Ö. Ş. isimli başka bir memur tarafından yönlendirildiğini de söyledi.

Mısırlıoğlu, göreve başladıktan sonra kapıda görevli memurların yerlerini değiştirdiği için Ö. Ş.’nin kendisine husumet beslediğini iddia etti. Rüşvet paralarını Müdür Mısırlıoğlu adına memurlardan almakla suçlanan Gümrük Memuru Ahmet Ç. ise iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi.

Gümrük görevlilerinin yanı sıra üç yabancı TIR şoförü de soruşturmaya dahil edildi. Yunan asıllı Konstantinos T., Makedon Afrim I. ile Sırp Preddag M.’nin ifadesi alındı. Afrim I, verdiği ifadede, evrakları eksik olduğu gerekçesi ile kendisinden rüşvet alındığını söyledi. Afrim I. polislere verdiği ifadede, İpsala Gümrük Müdürü Mısırlıoğlu’nu teşhis edebildiğini belirtti. Mısırlıoğlu, ise Afrim I. ile doğrudan kendisinin görüşmesinin olanaksız olduğunu söyledi.