İpek Hattat'ın alıkoyduğu kurye yaşadıklarını anlattı

İpek Hattat bozulan tabletini almak için evine gelen kuryeyi alıkoymuş, küfür ve hakaret etmiş, hayvan dışkısı üzerine oturmaya zorlamıştı.

Kurye Renas D. yaşadıklarını Kanal D'de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında şöyle anlattı:

“Bozulan ürününü teslim almak için kapısının önüne gittim, İpek Hattat 'Bunlar dolandırıcı, beni bekletiyorsunuz' diye bağırdı. Ben 'tableti almaya geldim, yaptırıp getireceğim' dedim, bu sırada bana hakaret edildi. İpek Hattat, şoförü ve erkek arkadaşı beni zorla evin içerisine alıp kapıyı kilitledi, 'patronun gelmeden bırakmıyorum' dedi. Ben o sıra patronumu aradım, 'beni bırakmıyorlar, sen gelmeden bırakmayacaklarını söylüyorlar' dedim. Şoförü telefonumu aldı sonra. İpek Hattat iki saat boyunca hakaret etti, küfür etti. Telefonumu paramparça etti. İçeride ayakta dururken hayvanın dışkısının üzerine otur, kirletme oraları dedi, dışkının üstüne oturmamı istedi. 2 saat boyunca hakarete, küfüre maruz kaldım. Polisler gelince de kapıyı açmadılar, polisler kapıyı kırıp içeri girdi."

İpek Hattat, şoförü ve erkek arkadaşının serbest kaldığını söyleyen Renas D. yaşadıklarını nedeniyle “Yine de şikayetçi olacağım” dedi.