İntihar eden polisin çalmakla suçlandığı gözlük çay ocağında bulundu

Komiser yardımcısı tarafından güneş gözlüğünü çalmakla suçlanan, sonrasında jandarma tarafından gözaltına alınan 21 yıllık polis İsmail Zeyrek, evinde yapılan arama sonrası intihar etmişti.

Zeyrek'in intiharından sonra meslektaşları mobbing suçlamasında bulunurken, konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre, jandarmalar Zeyrek'in evinde bulduğu bir gözlüğü delil olarak almıştı. Zeyrek gözlüğün kendisine ait olduğunu fatura ile kanıtladı, komiser yardımcısı da gözlüğün kendisine ait olmadığını söyledi.

İlçede görevli polislerin iddiasına göre, komiser yardımcısı ifade işlemlerinin ardından gözlüğünü polis merkezinin çay ocağında buldu.