İnterpol, Cihan Saral’ı Türkiye’ye iade etti

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece ve Bakırköy başta olmak üzere il genelinde faaliyet gösteren ve geçmiş tarihlerde "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "yağma amaçlı tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ile "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri belirlenen kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

29 Nisan'da il genelinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 580 tabanca fişeği ele geçirildi.

Yapılan araştırmada suç örgütü lideri Ö.K.'nin, Bakırköy'deki bir arsayı üzerine devralmasının ardından 2 kişiyi tehdit ederek silahla saldırıda bulunduğu, ayrıca örgüt üyeleriyle Küçükçekmece'de bir arsa sahibinin aracına silahlı saldırı eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Makedonya'da yakalanıp getirildi

Ayrıca suç örgütü tarafından 2016 yılının Temmuz ayında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesinde bulunan bir kafeye silahlı saldırı eylemi gerçekleştiren kişilerin, söz konusu saldırı sonucu 2 kişinin ölümüne neden olmak suçundan faili firar olarak kırmızı bültenle aranan Cihan Saral, İnterpol tarafından Makedonya’da yakalanarak Türkiye’ye getirildiği öğrenildi. Saral'ın, önceki gün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.