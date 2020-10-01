İnternetten etil alkol satışına yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı gerçekleştirilemeyecek.

Öte yandan etil alkol ve metanolün internetten satışı yapılamayacak. Etil alkol üretim tesisini devredecek veya devralacak gerçek veya tüzel kişilerin vadesi geçmiş vergi borcu bulunması halinde devir işlemine izin verilmeyecek.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre de evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı, yayım tarihinden itibaren 60 gün süreyle yapılabilecek.

Geçici maddede şu ifadeler yer aldı:

“Evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altmış gün süreyle yapılabilir. Söz konusu ürünler bu sürenin sonundan itibaren piyasaya arz edilemez ve satış belgeli yerlerde bu süreden sonra bulunan ürünler, ithalatçısı veya üreticisine üç ay içinde iade edilir.”

Bardakta ilave vergiye yer kalmadı

AKP'nin uygulamaya koyduğu yüksek vergi oranları, satış ve pazarlama yasakları ve art arda gelen fiyat artışları nedeniyle, sahte içki ve evde üretim furyası yaşanıyor. Yaklaşık 15 milyar TL'lik vergi ödemesi ile devletin en önemli gelir kalemlerinden biri haline gelen sektörde yüksek alkol derecesi ile rakı, 2016 sonrasında merdiven altı üretimin en önemli kalemi oldu. Piyasadaki rakı arzının yaklaşık dörtte biri merdiven altı veya evde üretilen ürünlerden oluşurken, piyasadaki kayıtlı rakı üretiminin 32 milyon litre, kayıt dışı rakı üretiminin ise 8 milyon litre civarında olduğu tahmin ediliyor. Özellikle rakı üretiminin temel unsuru olan etil alkol ithalatında yaşanan patlama, tüketicinin içkisini evde yapmayı tercih ettiğini gösteriyor.