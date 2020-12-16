İnternetten Covid-19 test kiti satışına erişim engeli

İinternet üzerinden Covid-19 test kitlerinin satışına erişim engeli getirildi.

Salgın sürecinde, test kitlerinin satış, reklam ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlığa 90 bildirim yapıldığı, bu bildirimlerin 39'unun sosyal medya üzerinden yapılan satış ve reklam faaliyetlerine ilişkin olduğu görüldü. Üç bildirimin ise doğrudan telefon ve whatsapp mesajları yoluyla gerçekleştirilen satışları içerdiği tespit edildi.

Bu kapsamda, Türkiye'de yerleşik bir adresi bulunan internet sitelerine, bu faaliyetlerin sona erdirilmesi yönünde yazılı uyarıda bulunuldu.

Ayrıca ilgili firmalar hakkında denetimler yapıldığı açıklandı.