İnternet ve telefon faturalarında yüzde 17'lik artış

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, aylık enflasyonda en fazla yükseliş görülen grubun yüzde 17,82 ile telefon ve internet ücretleri olduğunu belirtti. Adıgüzel, "Her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, internet fiyatları el yakıyor. Olmazsa olmazımız internet artık bir lüks değil, temel bir ihtiyaç ancak iktidar bunu kabul etmemekte ısrarcı" dedi.

ANKA'nın haberine göre, Türkiye’de sabit internet kullanıcılarının yüzde 70’inin yavaş internet kullandıklarını kaydeden Adıgüzel, yurttaşa ucuz ve hızlı internet sağlanmasını istedi.

'OECD ülkeleri arasında en yavaş internet hızına sahibiz'

Adıgüzel, "Pandemi döneminde iletişim vergisinin oranını yüzde 7,5’tan yüzde 10’a çıkaran başka ülke var mıdır? Türkiye’de bir üniversite öğrencisi bilgisayar sahibi olmak için 36 ay vadeyle tüketici kredisine başvuruyor. Bir gencin bilgisayar alabilmek için maaş bordrosuyla banka şubesine gitmek zorunda bırakıldığı ülkede refahtan, zenginlikten bahsetmek mümkün müdür?" dedi.

OECD ülkeleri arasında Türkiye’nin en yavaş internet hızına sahip olan ülkeler arasında yer aldığını söyleyen Adıgüzel, sadece internet hizmetleri için yüzde 18 KDV, yüzde 10 ÖİV (Özel İletişim Vergisi) ödendiğinin altını çizdi.