Instagram'a 'ön kamerayla izleme' suçlaması

Sosyal medya paylaşım uygulaması Instagram’ın, cihazın ön kamerasını otomatik olarak etkinleştirdiği belirtildi. The Verge’in aktardığına göre, iOS 14’ün beta sürümünün yüklendiği iPhone akıllı telefonlarının sahipleri, Instagram uygulamasını izin almadan ön kamerayı etkinleştirerek kullanıcıları takip etmekle suçladı.

iOS 14’ün beta sürümü, kullanıcıları çalışan kamera veya mikrofon konusunda uyarıyor. Kullanıcılar, Instagram’da fotoğraflara bakarken bile uyarı aldıklarına dikkat çekiyor.

Instagram tasarımcıları, bu durumu uygulamadaki hataya bağladı ve uzmanların bu hata üzerinde çalıştığını açıkladı. Uygulamanın, ancak kullanıcının istediği zaman ön ve arka kamerayı açtığı temin edildi.