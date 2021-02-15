İnsansız medya aracı: AKP medyası Gare'de tek başlık!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, televizyon kanallarında Gare’nin stratejik önemini konu alan haber programlarını, “Yine bir yerlerden talimat gelmiş” diyerek eleştirdi. 13 Türk vatandaşın yaşamını yitirdiğini hatırlatan Bildirici, “PKK terörünü lanetlerken insan hayatının değeri unutulmuş. Gazetecilik, devlet bu insanları kurtarmak için neden çaba harcamadı diye sormayı da gerektirir” dedi.

Bildirici kişisel sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

Yine bir yerlerden talimat gelmiş; ekranlarda ortak ses, ortak başlık; “Gara operasyonu neden önemli?” Ya 13 insanın hayatı? PKK terörünü lanetlerken insan hayatının değeri unutulmuş. Gazetecilik, devlet bu insanları kurtarmak için neden çaba harcamadı diye sormayı da gerektirir.