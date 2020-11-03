'İnsanlar enkaz altında, iktidar patronlara paket peşinde'

Türkiye Komünist Partisi, Meclis gündemine gelen yeni patron paketine tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, "Bu düzende her şey patronlar için. Bu düzen emeğe düşman, emekçiye düşman. Günler sonra deprem enkazının altından çıkarılan evlatlarımızın geleceğine düşman. Sadece emekçilerin kazanılmış haklarını değil, gençlerimizin geleceğini ipotek altına alınmasına karşı mücadeleyi büyüteceğiz" denildi.

Açıklama şöyle:

İnsanlar Enkaz Altında

İktidar Patronlara Paket Peşinde

AKP ve ortağının, patronların talebi doğrultusunda hazırladığı torba yasa bugün meclis genel kurulunda görüşülecek.

Torba yasa, salgın dönemi boyunca işçi haklarını hedef alan düzenlemelere yenilerini ekliyor. Genç işçilerin emeklilik hakkını tırpanlıyor, 25 yaş altı 50 yaş üzeri işçilerin kıdem tazminatı hakkı ortadan kaldırıyor, esnek ve kuralsız çalışmayı yaygınlaştırıyor, kaçak işçi çalıştıran patronlara af getiriyor ve patronlara işsizlik sigortası fonundan vergi ve prim teşviki sağlıyor.

Tüm bunlar, insanlar İzmir depreminde yıkılan binaların henüz enkazı altındayken yapılıyor.

Üstelik bu ilk kez olmuyor.

17 Ağustos 1999 depreminde insanlar yine enkaz altında can derdindeyken “mezarda emeklilik” yasası meclisten geçmişti. “Sosyal güvenlik reformu” dedikleri bu yasa ile emeklilik hakkı patronların kâr kapısı haline getirilmişti.

Bu düzende her şey patronlar için.

Bu düzen emeğe düşman, emekçiye düşman.

Günler sonra deprem enkazının altından çıkarılan evlatlarımızın geleceğine düşman.

Sadece emekçilerin kazanılmış haklarını değil, gençlerimizin geleceğini ipotek altına alınmasına karşı mücadeleyi büyüteceğiz.

Türkiye Komünist Partisi