'İnsan Hakları Eylem Planı' için yeni kurul oluşturuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023) ile ilgili genelge yayınladı.

AKP'nin büyük bir beklenti yaratarak açıkladığı ancak kısa sürede ilginin kaybolduğu İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili genelgede, "Eylem Planı'nın etkin bir şekilde uygulanması amacıyla, çalışmaları takip ve koordine etmek üzere 'İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu' oluşturulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Resmi Gazete'de yer alan genelgede, İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekilinden oluşacağını, Cumhurbaşkanının yokluğunda Kurul'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlık edeceğini bildirdi.

Genelgede kurulun 6 ayda bir toplanacağını, çalışma usul ve esasların Kurul tarafından belirleneceği bilgisi de yer aldı.