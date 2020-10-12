İnşaatta iş cinayeti: Suriyeli işçi yaşamını yitirdi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir inşaatta asansör kurulumu yapan 2 Suriyeli işçi, destek halatının kopması sonucu boşluğa düştü. Yaralanan işçilerden biri yaşamını yitirdi.

DHA'da yer alan habere göre iş cinayeti, öğle saatlerinde, Kartepe Dumlupınar Mahallesi Gülderen Sokak üzerindeki 4 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatta asansör kurulumu yaptıkları sırada destek halatının kopması sonucu asansör boşluğuna düşerek yaralanan Abdurrahman Along ve Mahir El Haydar hastaneye kaldırıldı.

İşçilerden Mahir El Haydar, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İş cinayetiyle ilgili soruşturma başlatıldı.