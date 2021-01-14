İnşaatçı AKP’li vekil sağlıkçı kontenjanından aşı oldu!

Koronavirüs aşılama çalışması bugün sağlıkçılarla başlarken, araya AKP'li ve MHP'li vekiller de karıştı...

Sağlıkçı AKP'li ve MHP'li vekiller ilk aşı olan ekipte yer aldı.

Bu isimlerden biri olan AKP Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek aşı olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

İnşaatçı vekil de aşı oldu

AKP Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek inşaatçı olmasına rağmen aşıyı yaptıran sağlıkçılar arasına "kaynak" yaptı.

Şimşek aşı olduktan sonra sosyal medya hesabından “Corona aşısına kullanım onayı verilmesinin ardından ilk aşı Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerimize uygulandı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi bugün Muş’ta da ilk aşıyı sağlık çalışanlarımız yaptı. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Birlikte kazanacağız” mesajını paylaştı.

Corona aşısına kullanım onayı verilmesinin ardından ilk aşı Sağlık Bakanımız Sn @drfahrettinkoca ve Bilim Kurulu üyelerimize uygulandı.



Tüm Türkiye'de olduğu gibi bugün #Muş'ta da ilk aşıyı sağlık çalışanlarımız yaptı.



Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Birlikte kazanacağız. pic.twitter.com/HHCNV6epye — Mehmet Emin Şimşek (@eminsimsekmus) January 14, 2021

Şimşek’in TBMM sitesindeki özgeçmişi şöyle:

“İnşaat Mühendisi; Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesini bitirdi. Türkiye'nin 63 ilinde kamu yatırımlarında görev yaptı. 25 ve 26. Dönemde Muş Milletvekili seçildi. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyeliği yaptı.”