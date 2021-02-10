İnşaata beton atarken elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Aksaray'da bugün bir iş cinayeti yaşandı. İnşaat kalıplarına beton atarken elektrik akımına kapılıp 3 metre yükseklikten düşen işçi yaşamını yitirdi.

Sultanhanı ilçesi Kırk Delik mevkisinde Yalçın Sütçü, çalıştığı hazır beton firması tarafından inşaata beton atması için görevlendirildi. İnşaat sahasına gelen Sütçü ve arkadaşları beton mikserinin pompası ile inşaata beton attıkları sırada havalanan pompanın orta kısmı yüksek gerilim tellerine değdi. Bu sırada elektrik akımına kapılan Yalçın Sütçü pompanın 3 metre yükseklikteki kabininden aşağıya düştü.

İş arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sütçü burada yapılan müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İSİG Meclisi, yaşamını yitiren Yalçın Sütçü’nün Konya Emirgazili, evli ve 2 çocuk babası olduğunu duyurdu.