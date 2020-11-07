'İnşaat yapacağız' diyen belediye Maltepe Cemevi Derneği'ne kapısını kırarak girdi

İstanbul Maltepe Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Cemevi Derneği ile Maltepe Belediyesi arasında cemevi binasına dair geçtiğimiz yıl açığa çıkan sorun çözülemedi.

5 yıldır Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) bünyesinde hizmet veren cemevi, Maltepe Sağlık Turizm Eğitim Otopark Temizlik ve İnş. San. ve Tic. A.Ş. (MATAŞ) tarafından kendilerine ait araziyi "işgal" ettiği gerekçesiyle kaymakamlığa şikayet edildi. Tahkikat yapılan cemevinde Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın cemevi yöneticilerine inşayı bir yıl içinde bitireceğine dair söz verdiği yıl aynı arsayı Süreyyapaşa Vakfı’na devrettiği, vakfın da arsayı 25 yıl süreliğine MATAŞ’a kiraya verdiği ortaya çıktı.

Maltepe Cemevi Derneği Başkanı Erdinç Yılmaz, cemevinin yapımı için Ali Kılıç ile görüşmeler yaptıkları sırada Maltepe Belediyesi’nin cemevinin üzerinde bulunduğu arsayı Süreyyapaşa Vakfı adındaki bir vakfa devrettiğini, Süreyyapaşa Vakfı’nın da arsanın kullanımını MATAŞ’a verdiğini daha sonra öğrendiklerini belirtti.

'Kapısı kırılarak içeri girildi, tehdit edildik'

Bugün cemevi binasından inşaat yapılacağı söylenerek kapısının kırılıp içeri girildiğini anlatan Yılmaz şunları söyledi:

"Çalışanlarımızdan biri beni arayıp 'Cemevi'nin etrafı çok kalabalık' diyerek beni çağırdı.Daha önce de etrafta dolaşanlar olduğunu duyduk. Ben geldiğimde en alt katta bir sürü insan gördüm. Yanlarına gidince MATAŞ'ın Müdürü'nü gördüm ve ne yaptıklarını sordum. 'Cemevi'nin inşaatını yapacağız' dediler. 'Neden bizim haberimiz yok. Kapıları kararak, neden haber vermeden yapıyorsunuz?' diye sorunca, 'Size haber vermek zorunda değiliz. Burası bizim, istediğimiz gibi inşaatı yaparız. Siz bu konuda sorumlu değilsiniz' dediler. Ancak burada bir yönetim var. Zaten belediyenin inşaatı yapması için biz dilekçe verdik. İnşaatın yapılacağını söyleseler seve seve kabul ederdik.

Sonra üzerime yürüdüler. 'Burda kurşun atacak insan çok, burayı terk et' diyip tehdit ettiler. Ali Kılıç ne yapmaya çalışıyor? Bu konuda emniyette de ifade vereceğim. Bana herhangi bir şey olursa sorumlusu Ali Kılıç'tır. Maltepe Belediyesi'nden de bilgi verilmedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü de kapımızı kırarak içeri girdiler. Yine alt taraftan 'inşaat yapıyoruz' diyerek kapımızı kırarak girdiler içeri."

Olayın ardından belediye cemevine bir de pankart asmaya çalıştı. Cemevi tarafından asılması engellenen pankartta cemevinin hizmetlerinin belediye tarafından ücretsiz verileceğini belirten bir bilgi yazılı olduğu söylendi.

Görüşmeye çalıştığımız Maltepe Belediyesi'nden konuyla ilgili yetkili kimseye ulaşamadık.