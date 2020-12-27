İnşaat mühendislerinden deprem uyarısı: Bir saat bile harcanmamalı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası bu sabah Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bir açıklama yaparak deprem seferberliği başlatılması için artık harcanacak bir saate bile tahammülün kalmadığını vurguladı.

Elazığ'da bu sabah AFAD'a göre 5,3, Kandilli Rasathanesi'ne göre 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Sivrice ilçesinde hasara neden olan, Diyarbakır ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiği açıklamasında, geçtiğimiz Ocak ayında da Elazığ –Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin can ve mal kayıplarına neden olduğunu hatırlattı.

"Ülkemizin deprem gerçeği, 2020 yılında kendini sıklıkla hatırlatmıştır. Elbette, depremi önlemek mümkün olmasa da, yaratacağı zararları en aza indirmek mümkündür" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1999 Marmara Depremlerinden bu yana alınması gereken önlemler ve atılması gereken adımların pek çok yazılı metinlerde yer aldığı ve kararlara dönüştüğü belirtilen açıklamada "Buna rağmen deprem hasarlarını asgariye indirecek önlemlerin alınmasında son derece yetersiz kalındığı, hatta imar affı gibi uygulamalarla sekteye uğratıldığı görülmektedir.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak geçtiğimiz günlerde TBMM Araştırma Komisyonuna verdiğimiz raporda ifade ettiğimiz gibi, depreme karşı, daha önce alınmış kararlar hayata geçirilmeli ve seferberlik ilan edilmelidir. Artık önlem alınıyormuş gibi davranmaktan vaz geçilmelidir. Bu güne kadar fazlasıyla vakit kaybedilmiştir. Bundan sonrası için bir saat bile harcamaya tahammül kalmamıştır.

Deprem siyasi yanlışların sonuçlarını ağır bedeller karşılığında topluma ödetmektedir."