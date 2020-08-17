İnşaat mühendisleri: Yüz binlerce insanın hayatını kurtarma fırsatını neden Kanal İstanbul'a harcıyorsunuz?

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin yıldönümünde bir video yayınladı.

Bir gecede onbinlerce insanın yaşamını yitirdiği depremden 21 yıl sonra bugünün şartlarının o günden daha iyi olmadığı, nüfusun ikiye katlandığı, plansız kentleşmeye izin verilen kentin ranta kurban edildiği vurgulanan videoda, aradan geçen 21 yılda İstanbul'un afete göre düzenlenmediği ve denetimsizliğin her geçen gün arttığı belirtildi.

"İstanbul daha beklenen yaşanmadan yavaş yavaş çöküyor" denilen videoda "Yüz binlerce insanın hayatını kurtarma fırsatını neden Kanal İstanbul'a harcıyorsunuz?" sorusu soruldu: