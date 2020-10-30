İnşaat Mühendisleri Odası'ndan İzmir depremi sonrası uyarı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) yurttaşlara bir dizi uyarıda bulundu.

Hasar görmüş binalara girilmemesi gerektiğini belirten İMO, deprem sonrasında yayılan söylentilere inanılmaması ve sadece uzmanların uyarılarının dikkate alınması gerektiğine dikkat çekti.

İMO'dan yapılan uyarılarda, deprem sonrası yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

- Hasar görmüş yapılara girmeyin. Hasarlı binalardan ve enerji nakil hatlarından uzak durun. Enkaz ve yıkıntılar arasında, cadde ve sokaklarda dolaşmayın.

- Büyük depremlerden sonra artçı depremler olabilir. Artçı depremler de özellikle hasar görmüş binalarda daha büyük zarara, deformasyonlara ve tehlike arz edebilecek durumlara yol açabilir. Yetkililer izin vermedikçe, evlerinize girmeyin.

- Önce kendi emniyetinizden emin olun. Kendinizi inceledikten sonra çevrenizdekilerin yaralı olup olmadığını kontrol edin. Eğer yaralı varsa ilk yardım eğitimi almış kişilerden yardım alın ve ambulansı çağırın.

- Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık görülen ikincil afetlerdir. Bu nedenle gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin.

- Su ve elektrik vanalarını kapatın; kibrit ve çakmak gibi yanıcı ürünleri kullanmayın.

- Panik yapmadan, deprem çantanızı ve mevsime uygun giysinizi de yanınıza alıp hızlıca evden çıkın. Asansörü kullanmayın.

- Kapalı alanlardan çıktıktan sonra toplanma alanlarına gidin.

- Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın.

- Eğer enkaz varsa kurtarma ekiplerine engel oluşturabilecek durumlardan uzak durun, durmayanları uyarın.

- Deprem sonrasında yayılan söylentilere inanmak paniğin artmasına neden olabilir. Bu konuda sadece uzmanlara güvenin ve uyarıları dikkate alın.

- Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları dinleyin.