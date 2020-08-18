İnşaat Mühendisleri Odası'ndan Galata Kulesi’ndeki tahribatla ilgili açıklama

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Galata Kulesi’nde restorasyon adı altında yapılan tahribatla ilgili açıklamada bulundu.

Açık bir suçla karşı karşıya olunduğu vurgulanan açıklamada, çalışmanın bir an önce durdurulması ve Galata Kulesi`ne taammüden kıyanların ortaya çıkarılması gerektiği kaydedildi.

Açıklama şöyle:

Geçmişi olmayanın geleceği olamaz

13 Mayıs 2020 tarihinde tarihi Galata Kulesi`nin mülkiyetinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi`nden alınıp Kültür ve Turizm Bakanlığı`na devredildiği kamuoyuna açıklandı. Birkaç gün önce de Galata Kulesi`nde restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Elbette tarihi eserler restorasyona tabi tutulur ve hatta deprem bölgelerinde bulunan tarihi eserlerin güçlendirilmesi gerçekleştirilir.

Ancak kamuoyuna yansıyan bilgi ve görüntülere göre başlatılan çalışmaların restorasyon mimarisinin temel kabullerine uygun gerçekleştirilmediği ortaya çıktı. Hilti tabir edilen delici aletlerin kullanıldığı görüntülerle sabitlendi. Hatta yapılan tespitlerde müdahalenin taşıyıcı duvarlarda olduğu anlaşıldı.

Vurgulamak istiyoruz: Tarihi eserlerin korunması inşaat mühendisliğinin alt disiplinlerindendir. Koruma, deprem güvenliği konusunu içerdiği gibi mimariyi de kapsamaktadır. Özel bir bilim alanıdır; her aşamada uzmanlık ve hassasiyet gerektirmektedir Anlaşılan o ki, İstanbul`un simge yapılarından Galata Kulesi`nin restorasyonunda ne deprem güvenliğine nede mimariye dikkat edilmiştir.

Sözde çalışmanın restorasyon projesi olmadan başlatıldığı kamuoyuna yansımıştır. Bunun anlaşılması ve kabul edilmesi mümkün değildir. Tarihi eserlerin korunması, güçlendirilmesi Koruma Kurulu`ndan onay alınacak bir proje bağlamında gerçekleştirilmelidir. Bu, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının olmazsa olmazdır. Bu temel ilke çiğnenmiş, Galata Kulesi`nde kaçak çalışma yapılmıştır.

Açık bir suçla karşı karşıyayız. Hem kent hem de tarih suçu işlenmiştir.

Kaçak çalışma bir an önce durdurulmalı ve Galata Kulesi`ne taammüden kıyanlar ortaya çıkarılmalıdır.

Unutulmamalıdır: Geçmişi olmayanın geleceği olamaz. Galata Kulesi sadece geçmişimiz değil aynı zamanda geleceğimizdir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İstanbul Şube Yönetim Kurulu