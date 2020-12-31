İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı'ndan yeni yıl mesajı

Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı, bir video mesaj yayınlayarak işçileri yeni yılda mücadeleye çağırdı.

Haber Merkezi

Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı, yeni yıl için video mesaj yayınladı.

Video mesajda tüm inşaat işçilerine yeni yılda mücadele çağrısı yapıldı.

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