İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı'ndan yeni yıl mesajı

Birlikte hareket etmenin kazandırdığını hakları için mücadele eden işçiler gösterdi. Dayanışan ve mücadele eden işçi sınıfı kazanacak. 2021 yılı emekçilerin bu kara bulutları dağıttığı, patron sömürüsüne karşı mücadeleyi büyüttüğü bir yıl olacak#İnşaatİşçileriDayanışması pic.twitter.com/1uGoUn0a55