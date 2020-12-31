İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı'ndan yeni yıl mesajı

Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı, yeni yıl için video mesaj yayınladı.
Video mesajda tüm inşaat işçilerine yeni yılda mücadele çağrısı yapıldı.
Birlikte hareket etmenin kazandırdığını hakları için mücadele eden işçiler gösterdi. Dayanışan ve mücadele eden işçi sınıfı kazanacak. 2021 yılı emekçilerin bu kara bulutları dağıttığı, patron sömürüsüne karşı mücadeleyi büyüttüğü bir yıl olacak#İnşaatİşçileriDayanışması pic.twitter.com/1uGoUn0a55— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) December 31, 2020