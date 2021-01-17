Bartın Valisi Sinan Güner, "İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı" açıklamasında bulundu.

Bartın Valisi Sinan Güner, "Üç filikada mahsur kalan tahminen 15 mürettebatın kurtarma faaliyetine başlayacağız. Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor" dedi.

Güner son yaptığı açıklamada, "Toplam mürettebat 13 kişi, hepsi Rus vatandaşı. Şu ana kadar 5 kişi kurtarıldı. Mürettebattan 2 kişinin ise cansız bedeni bota alındı" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı da, "Bartın İnkumu açıklarında batan Rus bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir fırkateyn görevlendirildi" açıklamasında bulundu.