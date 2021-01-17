İnkumu açıklarında kuru yük gemisi battı: 12 kişiden 6'sı kurtarıldı

Karadeniz'de Bartın İnkumu açıklarında önce Rus daha sonra Palau bandıralı olduğu açıklanan bir kuru yük gemisi kötü hava koşulları yüzünden battı.

Bartın Valisi Sinan Güner son yaptığı açıklamada, "6 mürettebatı sağ olarak bota aldık. Ölen 3 kişiden birinin cesedine ulaştık. Diğer 3 mürettebatın da kayalıkların olduğu bölgede hareketsiz görüldüğü ihbarı var. Bunlara da karadan ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterin Samsun'dan bölgeye hareket ettiğini söyledi.

Olumsuz hava şartlarında uçuş yapabilirse kalan mürettebatın kurtarılacağını bildiren Güner, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Fatih Gemisi'nin de yolda olduğunu kaydetti.

Güner, 6 mürettebatı sağ olarak bota aldıklarını belirterek, "Ölen 3 kişiden birinin cesedine ulaştık. Diğer 3 mürettebatın da kayalıkların olduğu bölgede hareketsiz görüldüğü ihbarı var. Bunlara da karadan ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

AA'nın haberine göre Sahil Güvenlik botlarıyla Bartın Limanı'na getirilen ve ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 6 gemi personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, çalışmalara katılan ve hipotermi nedeniyle rahatsızlanan bir sahil güvenlik personeli de 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastanede tedavi altına alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün 12.35'te Bakanlık tarafından Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi'nden (Cospas-Sarsat sistemi) alınan tehlike sinyaline istinaden yapılan araştırmada, Palau bayraklı "ARVIN" isimli geminin battığı bilgisine ulaşıldığı ifade edildi.

Bakanlık bünyesindeki Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezince bölgeye arama kurtarma unsurlarının derhal sevk edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Olumsuz hava şartları sebebiyle 15 Ocak 2020 tarihinde Bartın Liman Başkanlığımız idari sahasında demirleyen söz konusu gemi, 17 Ocak 2020 tarihi saat 12.35'te demirli olduğu bölgede kırılarak batmıştır. Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi kaza sonrası geminin işleteni olduğu tespit edilen Ukrayna'da yerleşik firma yetkilileriyle irtibata geçmiş ve şirket yetkilisinden gemide 12 personelin bulunduğu bilgisi alınmıştır. Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na giden ARVIN gemisi için bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden şu ana kadar 6 kişi sağ olarak kurtarıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup geminin diğer personelini kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İnkumu açıklarında batan gemiyi arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir fırkateynin görevlendirildiğini bildirdi.