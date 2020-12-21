İngiltere'yle hava trafiğini kapatan ülke sayısı 13'e çıktı

İngiltere'nin güneyinde diğerlerine göre daha kolay bulaşma yeteneğine sahip bir koronavirüs varyantının gözlemlenmesinin ardından ada ülkesiyle hava trafiğini kapatan ülkelere Polonya, Kanada, İsveç, Danimarka ve Finlandiya da eklendi.

Daha öncesinde Almanya, Belçika, Hollanda, İrlanda, Bulgaristan, Türkiye, Fransa ve İtalya da İngiltere'yle hava trafiğini durdurmuştu.

Cumartesi günü, İngiliz sağlık yetkilileri, ülkede diğer Sars-Cov-2 virüs türlerinden yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olan yeni bir koronavirüs varyantı gözlemlendiğini duyurdu.

İngiltere hükümeti, tüm yeni Covid-19 vakalarının yarısından fazlasının yeni virüs varyantından kaynaklandığını kabul ettikten sonra, Londra da dahil olmak üzere ülkenin bazı kısımlarını fiilen kilitledi.

Daha kolay bulaşan yeni koronavirüs varyantı Hollanda, Danimarka, Güney Afrika ve Avustralya'da da tespit edildi.

Yeni varyantın daha ölümcül olduğuna veya aşılara karşı dayanıklı olduğuna dair henüz bir veri bulunmuyor.