İngiltere’nin eski Ankara Büyükelçisi, MI6’in başına getirildi

İngiltere’nin 2014-2017 yılları arasında Ankara Büyükelçiliği'ni yapan Richard Moore, MI6 adıyla da bilinen İngiltere Gizli İstihbarat Servisi SIS’in başkanlığına getirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moore’un Başbakan Boris Johnson tarafından MI6'in yeni başkanı olarak atandığı belirtildi. Halen Dışişleri Bakanlığı'nda Siyasi Direktörlük görevini yürüten Moore’un yeni görevine sonbaharda başlayacağı kaydedildi.

Moore daha önce Vietnam, Türkiye, Pakistan ve Malezya'da görev yapmıştı.