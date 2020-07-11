İngiltere’den Suudi Arabistan’a yaptırımlar için ‘özür’ telefonu

İngiliz gazetesi Independent’ın haberine göre İngiltere hükümeti, Suudi Arabistan vatandaşı 20 kişiyi Cemal Kaşıkçı cinayeti dahil insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım listesine aldıktan yalnızca bir gün sonra Suudi Arabistan’ı arayarak kraliyet rejimini “övgüye boğdu”.

Gazete, yaptırımların hemen ardından Suudi Arabistan’ı arayan hükümetin “yaptırımlar nedeniyle özür dilediği” için eleştirildiğini duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü 20 Suudi vatandaşının “Magnitsky Yasası” kapsamında yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın ertesi gün Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Prens Halid bin Selman’ı arayarak İngiltere’nin Suudi Arabistan’a desteğini ifade ettiği ortaya çıktı.

Telefon görüşmesi İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulmadı ancak Suudi Arabistan devlet ajansı SPA Çarşamba günü görüşmeyi duyurdu.

SPA, Wallace’ın Suudi Savunma Bakan Yardımcısı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz’i telefonla aradığını ve görüşmede “iki ülke arasında özellikle savunma alanındaki ortaklığın ve iki ülkenin bölgesel ve uluslararası güvenliği artırma çabalarının ele alındığı”nı duyurdu.

Wallace’ın Londra’nın “Suudi Arabistan’ın bölge istikrarına katkısını” takdirle karşıladığını söylediği belirtilen haberde ayrıca “Wallace İngiltere hükümetinin iki dost ülke arasındaki savunma ilişkilerinin güçlendirilmesi ve özellikle askeri ihracat konusundaki arzusunu doğruladı” denildi.

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss da ülkenin Suudi Arabistan’a silah satışına getirdiği yasağın kaldırıldığını duyurdu. İngiltere’nin Suudi Arabistan’a sattığı silahların Yemen’de işlenen savaş suçlarında kullanılması gerekçesiyle İngiltere’de mahkeme tarafından Suudi Arabistan’a silah satışının durdurulması ve önceki silah satış sözleşmelerinin gözden geçirilmesi kararı alınmıştı. Bakan Truss dava konusu olayların “münferit vakalar” olduğunu öne sürerek yasağın kaldırıldığını duyurdu.

Independent’ın haberine göre İngiltere Savunma Bakanlığı Sözcüsü de daha sonra Suudi Savunma Bakan Yardımcısıyla telefon görüşmesini doğruladı ve görüşmede “bölgesel güvenlik ve ihracat ruhsatları” konularının ele alındığını belirtti. Sözcü “Hükümet ihracat sorumluluklarına ciddiyetle yaklaşıyor” dedi.