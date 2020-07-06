İngiltere'den müttefiki Suudilere 'Kaşıkçı' yaptırımı: 20 Suudi vatandaşı Londra'da AVM gezemeyecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab bugün Rusya, Suudi Arabistan, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Myanmar gibi ülkelerden 'Magnitski yasasını' ihlal etmekle suçlanan 49 kişi ve gruba karşı yeni yaptırımlar açıkladı.

Parlamento'ya yaptığı konuşmada Raab, "Bu hükümet İngiltere'nin dünyada iyilik yapmak için her zamankinden daha güçlü bir güç olmasına kararlıdır" dedi ve "En kötü insan hakları ihlallerinin faillerini açıklayacağız" diye ekledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı, "Ellerinde kan olanlar özgür olmayacak ... bu ülkeye herkes elini kolunu sallayarak, Kings Road'da mülk satın almak, Noel alışverişlerini Knightsbridge'de yapmak veya İngiliz bankaları aracılığıyla kirli parayı aklamak için gelemez" dedi.

İngiltere'nin 'Magnitski yaptırımları' ABD tarafından daha önce 2013 yılında kabul edilen ve vergi sahtekarlığı planından şüphelenildiği sırada 2019 yılında Rus hapishanesinde ölen Rus muhasebeci Sergey Magnitski'nin adını alan yasalara dayanıyor. Batılı yetkililer ve medya hızla Magnitski'yi devlet yolsuzluk planını ortaya çıkaran bir muhbir ilan etti. İngiltere'nin yaptırım yasası versiyonunda olduğu gibi ABD'nin Magnitski Yasası da, Magnitski'nin ölümüne karışmakla suçlanan Rus yetkililerin ABD'yi ziyaret etmesini veya ABD menşeli bankacılık sistemini kullanmasını yasaklayarak hedef aldı.

Müttefike yaptırım

Söz konusu yaptırımlar, İngiltere tarafından Magnitski'nin ölümüne karışmakla suçlanan 25 Rus yetkilinin yanı sıra 2018'de Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin arkasında olduğu söylenen 20 Suudi yetkiliye yönelik kısıtlamaları da içeriyor. Myanmar'daki Rohingya azınlığa karşı kitlesel şiddet ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde hapishane işlettikleri iddiasıyla iki kurum da yaptırım listesine alındı.

Yaptırım uygulanan isimler arasında Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrikin'in de yer aldığı bildirildi. Yaptırımlar hakkında yorum yapan İngiltere'deki Rusya Büyükelçiliği, Bastrikin'in yaptırımlar listesine dahil edilmesinin özellikle "çirkin" olduğunu söyledi ve Moskova'nın aynı şekilde yanıt verme hakkına sahip olduğu konusunda uyardı.

Raab, Hong Kong'un "demokrasi yanlısı protestolarını" bastırma üzerine yaptırımlar listesine, Hong Kong şefi Carrie Lam'ı eklemeyi de unutmadı.

Suudi Arabistan'ın Yemen'de yürüttüğü işgal İngiltere tarafından lojistik ve stratejik olarak desteklenirken İngiltere hükümeti Suudi Arabistan'ın savaş suçlarına rağmen ülkeye silah satışını sürdürüyor.