İngiltere'den Fahrizade suikastı hakkında yorum: Sivillerin hedef alınmasına karşıyız

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Sky News'e demeç veren Raab, "İran'daki durumdan endişe duyuyor ve bölgede gerginliklerin azaldığını görmek istiyoruz" dedi.

Yaşananlara ilişkin tüm gerçekleri, kapsamlı bir şekilde değerlendirmek üzere görmeyi beklediklerini ifade eden Raab, "Sivillerin hedef alınmasına karşı oldukça net olan uluslararası insani hukuk kuralına bağlı kaldığımızı söylemek durumundayım" diye konuştu.