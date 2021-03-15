İngiltere'den Esma Esad'a soruşturma

İngiltere polisi, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hakkında, "Suriye'de terörist eylemleri kışkırtmak ve teşvik etmek" iddiasıyla soruşturma başlattı.

İngiliz medyasında yer alan habere göre, hem Suriye hem de İngiltere vatandaşı olan Esma Esad, suçlu bulunması durumunda İngiltere vatandaşlığından çıkarılabilir.

Londra polisi, Sky News'a yaptığı açıklamada, "geçtiğimiz Temmuz ayında Suriye'deki çatışmalara ilişkin bildirim aldıklarını, bu bildirimlerin Savaş Suçları Birimince incelemeye alındığını" söyledi.

Esma Esad'a dönük iddiaların, uluslararası hukuk firması Guernica 37 tarafından ortaya atıldığı belirtildi.