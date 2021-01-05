İngiltere'de ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi

İngiltere Başbakanı Johnson, yeni koronavirüs varyantının bir önceki dalgaya göre yüzde 50 ile 70 arasında daha hızlı yayıldığını belirterek, bunun hastane kapasiteleri üzerinde baskı yarattığını söyledi.

Johnson "gelecek haftalar şu ana kadarki en zoru olacak" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, hastanelerin üzerindeki yükü azaltmak için yeni önlemler almaya yöneldiklerini belirten ve herkese "evde kalma" çağrısı yapan Johnson, "İnanıyorum ki mücadelenin son aşamasına giriyoruz" dedi.

Yeni önlemlere göre, temel ihtiyaçlar için alışverişe çıkmak, fiziksel egzersiz ve sağlık servislerine ulaşmak dışında sokağa çıkmak kısıtlanıyor.

Evden sürdürülemeyen sektörlerde işçiler işe gitmeye devam edecek, kısıtlama kapsamında olmayacak.

Kısıtlamalar neleri kapsıyor?