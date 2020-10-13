İngiltere'de son 4 ayın en yüksek günlük Covid-19 ölüm sayısı

İngiltere Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 17 bin 234 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini bildirdi. Buna göre, ülkede toplam vaka sayısı 634 bin 920'ye yükseldi.

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 143 kişi yaşamını yitirdi. Bu, 162 ölünün kayda geçtiği 10 Haziran'dan bu yana ülkede görülen en yüksek günlük rakam oldu. Ülkede toplam ölü sayısı 43 bin 18'e yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkede bir günde 219 bin 74 kişiye test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 25 milyon 697 bin 164 oldu.

Ülkede Covid-19 nedeniyle 4 bin 367 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 507'sinin yoğun bakımda olduğu açıklandı.