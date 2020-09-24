İngiltere'de salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı

İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 634 kişide Covid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun verilerine göre, ülkede koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 41 bin 902'ye ulaştı.

Son 24 saatte 6 bin 634 yeni vaka tespit edildi. Bu, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Ülkede bugüne dek en yüksek günlük vaka sayısı 6 bin 201 ile 1 Mayıs'ta kaydedilmişti.

İngiltere'de toplam vaka sayısı 416 bin 363'e yükseldi. Avrupa'da Covid-19'dan en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı Ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.