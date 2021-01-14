İngiltere'de sağlık krizi: 4 buçuk milyon kişi hastane sırası bekliyor

İngiltere'de hastanede tedavi görmek için bekleyenlerin sayısı Kasım 2020 sonu itibariyle rekor düzeye ulaşarak 4 milyon 460 bin oldu.

2007 Ağustos'undan beri tutulan kayıtlara göre hastane sırası bekleyen hasta sayısı son olarak en yüksek 2019'un Ekim ayında 4 milyon 450 bin olarak kaydedilmişti.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre Kasım 2020 itibariyle hastanede tedavi görmek için bekleyen yaklaşık 4,5 milyon kişiden 192 bin 169'unun ise tedaviye ulaşmak için 52 haftadan fazla beklemesi gerekiyor. Kasım 2019'da ise bu sayı yalnızca 1398'di.

Ülke genelinde rutin tedavi için hastanelere kabul edilen toplam hasta sayısı da önceki yıla oranla yüzde 27 geriledi.

En yüksek ölüm sayısı dün kaydedildi

Koronavirüs salgının en çok etkilediği ülkelerden İngiltere'de dün 1564 ile Covid-19'dan günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildi. Ülkede koronavirüsten toplam ölüm sayısı 84 bin 767'ye çıktı.