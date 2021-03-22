İngiltere'de polise yetki tasarısına karşı protestolar başladı

İngiltere'nin güney batısındaki Bristol kentinde, polislere sokak gösterilerine müdahalede daha fazla yetki verilmesine dönük yasa tasarısına karşı protestolar başladı.

Tasarıya karşı binlerce protestocu sokaklara çıkarken, eylemcilerin polisle çatıştığı bildirildi.

Bristol polisi, çatışmalar sırasında 2 polisin ciddi bir şekilde yaralandığını ve en az iki polis aracının ateşe verildiğini duyurdu.

Yerel polis teşkilatı olan Avon ve Somerset Polisi, durumu kontrol altına almak için çevre emniyet güçlerinden destek istediklerini açıkladı.