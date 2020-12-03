İngiltere'de patlama: 4 ölü

İngiltere'nin Bristol kentine bağlı Avonmouth bölgesinde King’s Weston Lane limanındaki bir depoda büyük bir patlama meydana geldi.

Yerel saatle 11.20'de meydana gelen patlamanın ardından çok sayıda kişinin yaralandığı ve çok sayıda kişiye de ulaşılamadığı açıklandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avonmouth'da meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini öğrenince çok üzüldüm. Kalbimiz ölenler ve aileleriyle birlikte. Olay yerine gelen acil servislere teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Polisin bölgeye giden yolu kapattığı ve kayıpların binanın çevresinde helikopterle arandığı belirtildi.

