İngiltere'de 'Muhammed Peygamber'in karikatürü' dolayısıyla bir öğretmen açığa alındı

İngiltere Batı Yorkshire'daki Batley Dilbilgisi Okulu'nda görevli bir öğretmenin din dersi sırasında "Muhammed Peygamber'in karikatürlerini" gösterdiği iddia edilmesini takiben, ilgili öğretmen açığa aldı.

Uzaklaştırma kararı okul binasının önündeki tekbirli protestoların ardından geldi.

Okul, "büyük suç işleme kapasitesine sahip olduğunu" söylediği "uygunsuz" materyalin sınıfta kullanılması konusunda özür diledi.

Huddersfield Examiner'in haberine göre, 20 ila 30 kişiden oluşan protestocular öğleden sonraya kadar okulun önünde tekbir getirmeye devam etti.

Müslümanlar Batley nüfusunun yüzde 41'ini oluşturuyor.

Dün gece sosyal medyada, söz konusu öğretmenin istifasını talep eden bir kampanya başlatılmıştı.

Batley Dilbilgisi Okulu sözcüsü de özür diledi ve çocuklar için inançları öğrenmenin çok önemli olmasına rağmen, bunun "hassas bir şekilde yapılması gerektiğini" söyledi.

Yerel müftü Muhammed Emin Pandor "Şimdi bağımsız bir soruşturma talep ettik ve ayrıca bazılarımızın soruşturma kuruluna girmesini istedik" dedi. Okul sözcüsüyse Pandor'un açıklamanın ardından, sorumlu öğretmenin açığa alındığını doğruladı.