İngiltere'de koronavirüs tedbirleri: 6 kişiden kalabalık toplanmalar yasaklanıyor

İngiltere'de son dönemde koronavirüs vakalarında görülen artışın ardından bazı yeni önlemler alındı. Bu önlemler uyarınca, Pazartesi gününden itibaren bazı istisnalar hariç altı kişiden kalabalık toplanmalar yasaklandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiltere Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplanma yasağının hem kapalı hem de açık mekanları kapsadığı belirtildi.

Okul, işyeri ve Covid-19'a karşı önlem alınarak yapılan düğün, cenaze ve organize takım sporları bu yasaktan muaf tutuldu. Ayrıca, aynı evde yaşayanlar da yasak kapsamının dışında bırakıldı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, istisnalar haricinde yedi ve daha fazla kişinin toplandığı grupların "polis tarafından dağıtılabileceği ya da kurallara uymadıkları için para cezası kesilebileceği" uyarısı yapıldı.

Bu yasağa uymamanın cezası 100 sterlin olarak belirlendi. İhlalin tekrarlanması halinde para cezası bir öncekine göre ikiye katlanacak. Cezanın üst limiti ise 3 bin 200 sterlin.

Yasak, İngiltere'yi, her yaş grubunu, ev, kamuya açık açık alanları ve pub ile restoran gibi mekanları kapsıyor. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda, pandemiyle mücadele konusunda kendi sınırları içerisinde alınacak önlemleri kendileri belirliyor.