İngiltere'de katledilen bir kadını anmak için toplanan insanlara polis saldırdı

İngiltere'de 33 yaşındaki Sarah Everard 3 Mart günü evine yürüyerek giderken ortadan kaybolmuştu. Geçtiğimiz gün Everard'ın cesedinin kalıntılarının ortaya çıkmasının ardından 33 yaşındaki kadının bir polis tarafından kaçırılıp cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

48 yaşındaki polis Wayne Couzens, Cumartesi günü ilk duruşması için Westminster Sulh Ceza Mahkemesine çıktı. Londra Polisi'ne göre, tutuklanan polis 16 Mart'ta Londra'daki Old Bailey'de mahkemeye çıkacak.

48 yaşındaki polis Wayne Couzens

33 yaşındaki kadının cesedinin kalıntıları en son görüldüğü yerden 80 km uzakta bulundu. Everard'ın kalıntıları üzerinde otopsi yapılması için hâlâ bekleniyor.

Polis katil Couzens, Salı günü Kent'te tutuklandı. Polis izleme örgütü olan Bağımsız Polis Davranış Bürosu Perşembe günü yaptığı açıklamada, şüphelinin yer aldığı polis eylemleri hakkında bağımsız bir soruşturma başlattığını söyledi.

Güney Londra'da dün akşam saatlerindeyse yüzlerce kişi Sarah Everard'ı anmak için toplanırken yoğun polis saldırısıyla karşı karşıya kaldı.

Anma için toplanan insanlar Londra Polis Komiseri Dame Cressida Dick'in istifasını talep ederken Everard'ı anmak için serilen çiçekleri ve mumları ayaklar altında ezen polis anmanın "izinsiz" olduğunu savundu. Polisin resmi açıklamasında polis saldırısının gerekçesi olarak "Covid-19'un yayılma riski" yer aldı. Polis saldırısı sonucu 4 kişi gözaltına alındı.