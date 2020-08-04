İngiltere'de kasten öksüren futbolcuya kart geliyor

İngiltere Futbol Federasyonu, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle rakip takımın veya hakemin üzerine bilerek öksüren futbolcuya sarı ya da kırmızı kart gösterilebilecek.

Yeni yayımlanan kılavuza göre bu kural hemen tüm seviyelerde yürürlükte olacak ve Covid-19 tedbirleri sürdüğü sürece de devam edecek.

Sputnik'teki habere göre, kararın uygulanması için hakem, öksürme eyleminin karşı takımı veya maç görevlisine yakın mesafeden yüzüne karşı ve kesin bir şekilde bilerek yapıldığından emin olmak zorunda.

Karara göre ceza "saldırgan, aşağılayıcı, küfürlü dil veya hareket kullanma" kategorisinde sayılacak.

Kararda, hakemin "rutin öksürükleri" cezalandırmaması ve kötü niyetli bir tavır sayılmamasına rağmen sahaya tükürmekten kaçınmalarını hatırlatması gerektiği de belirtildi.