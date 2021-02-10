İngiltere'de iki yeni koronavirüs varyantı daha görüldü

İngiltere'de hükümete danışmanlık yapan bir bilim kurulu ülkede koronavirüsün mutasyona uğramış iki yeni varyantının görüldüğünü duyurdu.

Sözkonusu varyantlardan biri "endişe verici" diye sınıflandırılırken, iki varyantın da Brezilya ve Güney Afrika'da görülen varyantlarla benzerlik gösterdiği bildirildi.

"Yeni ve Oluşmakta Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu" adlı kurul Salı günü yaptığı açıklamada yeni varyantlardan birinin ilk olarak Bristol kentinde görüldüğünü ve "endişe verici varyant" olarak tanımlandığını duyurdu.

Diğer varyantın ilk kez Liverpool'da görüldüğünü bildiren kurul bu varyantın araştırılmakta olduğunu kaydetti.

Reuters'ın haberine göre yeni varyantlarda Güney Afrika ve Brezilya varyantlarındaki değişimle aynı olan ve virüsün "spike proteini"nde meydana gelen E484K mutasyonu gözlendi.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu virüsün yeni varyantların görüldüğü vaka sayısının 76 olduğunu bildirdiği ve aşıların bu varyantlara karşı etkili olacağından emin olduklarını kaydetti.